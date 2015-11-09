Lufthansa 929 uçuşu iptal etti



Bağımsız Kabin Personeli Sendikası (UFO) üyeleri Frankfurt (Main), Düsseldorf ve Münih havaalanlarında iş bıraktı. Lufthansa çalışanlarının Frankfurt ve Düsseldorf'taki eylemi saat 23:00'e, Münih'te ise gece yarısına kadar sürecek. UFO Sendikası Başkanı Nicoley Baublies, sözkonusu havaalanlarına inen ya da kalkan her uçakta eyleme gideceklerini söyledi.

Lufthansa sözcüsü, eylem nedeniyle yaklaşık 3 bin tarifeli seferden 929'unun iptal edildiğini açıkladı. Grevden etkilenen yolcu sayısının 113 bini bulduğu belirtildi.

Yüzlerce uçuş iptal

Lufthansa grevin ilk gününde 290, ikinci gününde ise 520 uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı. UFO Sendikası, iş bırakma eylemine dün ara vermişti. UFO Sendikası mensuplarının grevi yalnızca Lufthansa'yı etkiliyor. Lufthansa'nın yan kuruluşu olan Germanwings iş bırakma eylemlerinden etkilenmiyor.

Lufthansa ile UFO sendikası arasında iki yıldır 19 bin hostesin yaşlılık ve "geçiş dönemi bakımı" adı verilen ve çalışanların işten ayrıldıktan sonra yasal emeklilik yaşı olan 63 dolana kadar geçen sürede de maaşlarının bir kısmının ödenmesini öngören düzenlemelere ilişkin anlaşmazlık yaşanıyor. Lufthansa yönetimi bu alanlarda tasarruf yapılmasını istiyor.