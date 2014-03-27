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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa 600 uçuşu iptal etti

Almanya’nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa bugün yapılan grev nedeniyle yaklaşık 600 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

27 Mart 2014 11:45


Kamu hizmetlileri sendikası Verdi’nin başlattığı uyarı grevi, Almanya’daki hava trafiğini felce uğrattı.

Grev bugün Orta Avrupa Saati ile saat 14.00'e kadar etkili olacak. Greve yer hizmetleri, kargo işlemleri, bilet kontrolü, bakım ve servis çalışanları katılıyor. Verdi sendikasından yapılan açıklamaya göre sadece Frankfurt Havalimanı'nda 1400 çalışanın greve katılması bekleniyor. Münih, Düsseldorf, Köln-Bonn, Stuttgart, Hamburg ve Hannover havalimanlarında da greve gidilecek.

Yaklaşık 2 milyon 100 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Verdi 100 euroluk maaş zammı ve ücretlerin yüzde 3,5 oranında artırılmasını talep ediyor.

Uçak yerine tren seçeneği

Lufthansa tedbir amacıyla yaklaşık 600 uçuşu iptal ettiğini duyururken tüm havayolu şirketleri yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşla ilgili internetten bilgi edinmelerini istedi. Bazı yolcular Alman Demiryolları İşletmesi'ne (Deutsche Bahn) bağlı trenlere yönlendirildi. Deutsche Bahn'ın bugün çalışan sayısını artırarak ek seferler koyduğu belirtiliyor.

Havayolu şirketleri ve havalimanı işletmecileri grevi sert dille eleştiriyor. Lufthansa açıklamasında, Verdi sendikasını ilgisiz insanları ve şirketleri kendi taleplerine alet etmekle suçladı. Açıklamada hukuk sisteminin grevlerde ilgisiz üçüncü kişileri yeterince korumadığından şikayet edildi. Alman Turizm Ekonomisi Federal Birliği ise hava trafiğinde yapılan grevlerin "zaten düşük kâr marjlarıyla çalışan branşı zehirlediğini" açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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