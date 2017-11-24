Ludogorets Razgrad - Medipol Başakşehir: 1-2

İSTANBUL, (DHA)
STAT: Ludogorets Arena
HAKEMLER: Miroslav Zelinka, Ondrej Pelikan, Jan Patak
LUDOGORETS RAZGRAD: Renan, Cicinho, Plastun, Moti, Pimienta, Goralski (Dk. 82 Campanharo), Abel, Lukoki, (Dk. 46 Keserü), Marcelinho, Wanderson, Vura
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Attamah, Alparslan, Gökhan, İrfan Can, Visca (Dk. 90 da Costa), Napoleoni (Dk. 67 Mossoro), Kerim, Mevlüt (Dk. 87 Elia)
GOLLER: Dk. 65 Marcelinho (Ludogorets Razgrad) - Dk. 20 Visca, Dk. 28 Kerim (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Marcelinho, Abel (Ludogorets Razgrad) - Mert (Medipol Başakşehir)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad\'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz puanını 5\'e yükseltirken, Ludogorets 8 puanda kaldı.
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