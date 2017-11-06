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Spor

Lucescu'dan Türk Futbolu'na bakış !..

Sercan SAPANATAN, İstanbul (DHA) İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan A Milli Takım teknik patronu Mircea Lucescu "Türkiye'de para var, İtalya'da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya'daki gibi oyuncular yok" dedi

06 Kasım 2017 17:58

Sercan SAPANATAN, İstanbul (DHA) İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan A Milli Takım teknik patronu Mircea Lucescu \"Türkiye\'de para var, İtalya\'da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya\'daki gibi oyuncular yok\" dedi. 
Milli takımdaki oyuncular ile uzun süreli çalışamadığından şikayet eden Rumen teknik adam İtalyan gazetesine ayrıca \"Milli takımlarda oyuncularla çok fazla çalışma zamanınız olmuyor. Kazanmaya alışmış bir futbolcu grubunuz olmalı\" diye konuştu. 
\"FEDERASYONLA YABANCI SAYISINA LİMİT KOYACAĞIZ\"
Süper Lig\'deki yabancı futbolcu sayısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan 72 yaşındaki teknik adam \"Federasyonla yabancı sayısına limit koyacağız. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz. Cengiz Ünder ise ayrı bir konu. Cengiz, Emre Mor, Enes Ünal gibi gençler, çok erken dönemde yurt dışına gidiyorlar ve forma şansı bulamıyorlar. Takımında oynamayanı ben nasıl milli takıma çağırayım ?\" şeklinde konuştu.
\"HAKAN ASLINDA GERÇEK BİR 8 NUMARA\"
Lucescu, bu sezon Milan\'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu\'nun 10 numara pozisyonu değil de 8 numara pozisyonunda oynaması gerektiğini belirtirken şunları söyledi: 
\"O\'nun gerçek sorunu 10 numaralı formayı seçmesi. Oysa ki O gerçek bir 8 numara. Siz İtalyanlar, 10 numarayı görünce Michel Platini\'yi arıyorsunuz. Hakan, Almanya\'da oynarken geniş alanlar buluyordu. İtalya\'da ise kapalı defanslara karşı etkisiz kalıyor. Buna rağmen bir kalitesi olduğu açık\"


 

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