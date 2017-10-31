Lucescu, UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na konuk olacak    

İSTANBUL-(DHA) A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı oturumlarına baş konuk olarak katılacak.

Rumen çalıştırıcı, UEFA\'nın Nyon\'daki merkezinde yapılacak ve iki gün sürecek etkinlikte Romanya, Belarus ve Bosna Hersek\'te UEFA Pro Lisans diploması almak için eğitim gören antrenörlerin de izleyeceği bir söyleşiye katılacak. Antrenörler bu sayede, Lucescu\'nun teknik direktörlük deneyimleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak.