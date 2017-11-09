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Spor

Lucas Lima için son viraj dönülüyor

İstanbul DHA Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı futbolculardan Lucas Lima'nın ligin devre arasında alınması için pazarlıkların başladığı öğrenildi

09 Kasım 2017 18:49

İstanbul DHA

Beşiktaş\'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı futbolculardan Lucas Lima\'nın ligin devre arasında alınması için pazarlıkların başladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, geçen ay gittiği Brezilya\'da futbolcu ve menajeri ile bir görüşme yapmıştı.
Lima\'nın sözleşmesinin 31 Aralık 2017\'de bitecek olması ve başka kulüplerin de devreye girmesi nedeniyle Beşiktaş\'ın kolları sıvadığı belirtildi.
Son 4 yıldır Santos\'ta oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun yıllık ücretin yanı sıra imza parası da istediği bildirildi. İmza parası vermeyi kabul eden, ancak istenen miktarı yüksek bulan yönetimin bunu düşürmeye çalıştığı öğrenildi.
Yapılan görüşmelerin olumlu sonuç vermesi durumunda Lima ocak ayında İstanbul\'a davet edilecek.

OĞUZHAN\'A İZİN ÇIKABİLİR
Beşiktaş\'ın Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştirmesi halinde başta İtalyan kulüpleri olmak üzere Avrupa\'dan bir kaç kulübün tıakibinde olan Oğuzhan Özyakup\'un transferine de onay verilmesi gündeme gelecek.
Yönetim iyi bir teklif gelmesi halinde Oğuzhan\'ı verecek. 
 
 

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