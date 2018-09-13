"Lucas Hernandez iki kat maaşı reddetti"

Manchester United, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in sol beki Lucas Hernandez için teklifte bulunmuş ancak oyuncuyu kadrosuna katamamıştı.

Marca'nın haberine göre Manchester United, Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesinde olan Atletico Madrid'in sol beki Lucas Hernandez için kesenin ağzını açtı ama oyuncuyu transfer edemedi.

Kırmızı Şeytanlar, ağustos ayı içerisinde Hernandez'in 80 milyon Euro'luk sözleşme fesih maddesini ödeme kararı almıştı fakat 22 yaşındaki sol bek ikna edilemedi. Hernandez, Atletico Madrid'den aldığı yıllık ücretin iki katı teklif edilmesine rağmen kulüpte kalma kararı aldı.

Atletico Madrid altyapısından yetişen Lucas Hernandez, geçtiğimiz sezon kulübüyle Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşarken, Fransa milli takımıyla da Dünya Kupası sevinci yaşadı.