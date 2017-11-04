T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Lübnan Başbakanı istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri kendisine karşı bir suikast hazırlandığını belirterek bir yıllık görev süresi dolmadan istifa etti.

04 Kasım 2017 18:42

İstifa kararını televizyon üzerinden açıklayan Hariri, hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Suikasta kurban giden babası Refik Hariri’yi hatırlatan Lübnan Başbakanı "Şehit Refik Hariri'nin öldürülmesi öncesindeki atmosfere benzer bir iklimde yaşıyoruz. Hayatıma karşı korkak bir komplo düzenlendiğini hissettim” dedi.

Suudi El Arabiya televizyonundan yayınlanan konuşmada Hariri, Şii Hizbullah hareketi ve İran'ı bölgede huzursuzluk yaratmakla suçladı. Hariri "İran ve tüm takipçilerine kaybedenlerin kendileri olduğunu söylemek istiyorum ve Arap ülkelerine kötülük yapan elleri kesilecek” diye konuştu.

2016 yılı sonunda başbakanlık görevine gelen Hariri 30 üyeli ulusal birlik kabinesine başkanlık ediyordu. Kabine içerisinde Hizbullah hareketinin de temsilcileri bulunuyor. Hükümet şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşın ülkeye yayılmasını önlemekte başarılı oldu.

AP,DPA, Reuters/EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Lübnan Başbakanı Saad HaririHaririRefik Hariri&rsquo;yiLübnan BaşbakanıRefik Hariri ArabiyaHizbullahArapSuriyeReuters/ECBW &copy;Deutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24