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Dünya
Deutsche Welle

Lübeck’te G7’ye protesto

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının Almanya’nın Lübeck kentindeki buluşması bugün de devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin de katıldığı toplantı kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.

15 Nisan 2015 16:05


Dünyanın en gelişmiş yedi sanayi ülkesinin dışişleri bakanları dün Almanya'nın Lübeck kentinde bir araya geldi. Bugün sona erecek olan iki günlük toplantıda bakanların gündemdeki krizleri ele alması bekleniyor. Ev sahibi Almanya'nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Görüşmelerin merkezinde dünya çapındaki sayısız kriz ve çatışmanın yanı sıra iklimin korunması ve deniz güvenliği yer alacak” dedi.

Bakan Steinmeier, Ukrayna krizinin yanı sıra Ortadoğu'daki krizin de toplantıda görüşüleceğini belirtti. Bakan, Yemen'le ilgili olarak, “Bu çatışmanın yatıştırılması için farklı imkânları değerlendireceğiz” dedi. İran'la ilgili açıklamalar da yapan Steinmeier, 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında varılan nükleer uzlaşmaya ilişkin olarak ABD'de yürütülen tartışmaların haziran ayına kadar hazırlanacak nihai anlaşma üzerinde etkileri olduğunu belirtti.

Buluşma öncesinde kentte yoğun güvenlik önlemleri alındığı, 3 bin 500 polisin görevlendirildiği belirtildi. Yaklaşık 2 bin gösterici ise zirveyi protesto etti. “Stopp G7” sloganıyla düzenlenen protesto sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, 16 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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