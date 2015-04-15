Lübeck’te G7’ye protesto



Dünyanın en gelişmiş yedi sanayi ülkesinin dışişleri bakanları dün Almanya'nın Lübeck kentinde bir araya geldi. Bugün sona erecek olan iki günlük toplantıda bakanların gündemdeki krizleri ele alması bekleniyor. Ev sahibi Almanya'nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, “Görüşmelerin merkezinde dünya çapındaki sayısız kriz ve çatışmanın yanı sıra iklimin korunması ve deniz güvenliği yer alacak” dedi.

Bakan Steinmeier, Ukrayna krizinin yanı sıra Ortadoğu'daki krizin de toplantıda görüşüleceğini belirtti. Bakan, Yemen'le ilgili olarak, “Bu çatışmanın yatıştırılması için farklı imkânları değerlendireceğiz” dedi. İran'la ilgili açıklamalar da yapan Steinmeier, 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında varılan nükleer uzlaşmaya ilişkin olarak ABD'de yürütülen tartışmaların haziran ayına kadar hazırlanacak nihai anlaşma üzerinde etkileri olduğunu belirtti.

Buluşma öncesinde kentte yoğun güvenlik önlemleri alındığı, 3 bin 500 polisin görevlendirildiği belirtildi. Yaklaşık 2 bin gösterici ise zirveyi protesto etti. “Stopp G7” sloganıyla düzenlenen protesto sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, 16 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.