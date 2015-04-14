Lübeck'te G7 protestosu



Haziran ayında Bavyera'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne hazırlık amacıyla 7 sanayi ülkesinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada) dışişleri bakanları Lübeck'te bir araya gelecek.

Bakanların bu akşam saatlerinde buluşması beklenirken ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin çarşamba günü görüşmelere katılacağı açıklandı. Görüşmelerde Ukrayna krizi, İran ile nükleer müzakereler, IŞİD ile mücadele ve Batı Afrika'daki Ebola salgınının ele alınması bekleniyor. G7 zirvesi ise Bavyera eyaletindeki Elmau Şatosu'nda 7 ve 8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Zirve hazırlığını protesto amacıyla pazartesi akşamı düzenlenen ilk gösteri barışçıl bir havada geçti. Polisin verdiği rakamlara göre gösteriye yaklaşık 500 kişi katıldı. Akşam üstü saatlerinde “Stop G7” tarafından bir yürüyüş düzenlenmesi bekleniyor. Grubun sözcüsü Christoph Kleine İskandinav ülkelerinden aktivistlerin de yürüyüşe katılacağını açıkladı. "Stop G7" devletler grubunun izlediği "neoliberal ekonomi politikalarını" sömürü, yoksulluk ve doğaya zarara yol açtığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Polis dışişleri bakanlarının buluşması öncesinde kentte geniş güvenlik önlemleri aldı. Toplantılar sırasında 3 bin 500 polisin görev yapacağı belirtilirken kent merkezinin bazı bölümleri yaya trafiğine kapatıldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası'nın yeni binasının açılışı sırasındaki gösterilerde polisle protestocular arasında şiddet olayları yaşanmıştı.