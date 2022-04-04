LPG'ye zam

LPG Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş zam geldi.

Ntv'nin haberine göre 05.04.2022 salı gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda:



İzmit / İzmir : 62

Kırıkkale : 63

Dörtyol : 63

Samsun : 63

Ambarlı : 63 kuruş

Fiyat artışı meydana gelmiştir. Söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek