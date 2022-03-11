LPG'de 'duyurusuz' zam iddiası

Rusya-Ukrayna savaşının ardından arz endişesiyle yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından LPG'ye de duyuru yapılmadan 46 kuruş zam yapıldığı iddia edildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre söz konusu 46 kuruşluk zamdan vatandaşlar yakıt almak için istasyonlara gittiğinde haberdar oldu. EPGİS tarafından zammın duyurulmamasına sebep olarak ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile arasında yaşanan gerilimin sebep olduğu ileri sürüldü.

EPGİS, T24'ün zamla ilgili sorularına, fiyatların EPGİS tarafından belirlenmediğine vurgu yaparak, söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde "sosyal medyadan duyurulurdu" ifadesini kullandı. Benzinliklerde yaşandığı iddia edilen zamlı tarifeye ilişkin ise kurum "bilgimiz yok" dedi.

EPGİS ve EPDK arasında ne yaşanmıştı?

EPGİS, benzine 0.79 motorine ise 2.25 lira zam geldiğini duyurmuş, ardından petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle zammın iptal edildiğini açıklamıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz CNN Türk'te katıldığı canlı yayında EPGİS'in piyasaları manipüle ettiğini, uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Bu açıklamaların üzerine EPGİS sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Verdikleri tüm bilgilerin belgeli ve resmi olduğunu belirtilen EPGİS açıklamasında "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK müdahale ederek (BUGÜNKÜ GİBİ) zamları iptal ettirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.