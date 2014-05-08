Löw’den sürpriz kadro



Löw'ün Brezilya'da düzenlenecek FIFA Dünya Futbol Şamiyonası için açıkladığı aday kadroda gol kralı Mario Gomez ve tecrübeli kaleci Rene Adler yer almazken, Schalke'den Leon Goretzka ve Max Meyer, Borussia Dortmund'tan Erik Durm ve Hoffenheim'lı Kevin Volland gibi genç isimler A milli takım aday kadrosunda ilk kez kendine yer bulan isimler oldu. Milli takımla bugüne kadar 59 maçta 25 gol atan Mario Gomez, İtalya'nın Fiorentina takımında sakatlığı nedeniyle bu sezon uzun süre forma giyememişti.

Joachim Löw'ün Alman Futbol Federasyonu'nun Frankfurt'taki merkezinde açıkladığı 30 kişilik aday kadroda yer verdiği genç isimler sürpriz olarak değerlendirildi. Kadroda Goretzka, Durm, Volland ve Meyer'in yanı sıra Şili ile mart ayında oynanan özel maçın kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Shkodran Mustafi (Sampdoria) ve Augsburg da başarılı bir sezon geçiren Andre Hahn da yer aldı. Şili'ye karşı ilk kez A milli takım formasını giyen Freiburg'un yıldız adayı Matthias Ginter de 30 kişilik kadroya alınan bir başka genç isim oldu. Joachim Löw "Kadroda gelecek vaat eden genç isimlere de yer verdik. Böylece onlar da as elemanların yokluğunda kendilerini gösterip dünya şamiyonasına, olmazsa 2016 ve 2018 yıllarının milli takım kadrosuna girebileceklerine bizleri inandırma şansını elde etmiş oluyorlar" diye konuştu.

Khedira ve Klose de kadroda

12 Haziran – 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonası'nın aday kadrosuna beklendiği gibi Sami Khedira da dahil oldu. Real Madrid'in 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatarak yeniden takımla çalışmaya başlamıştı. Löw, Khedira'nın 16 Haziran'da Portekizle oynanacak ilk grup maçına kadar hazır olmasını umuyor. Uzun süreli sakatlıklar atlatan Lazio forması giyen emektar forvet Miroslav Klose de aday kadroda yer alarak Löw'ün vazgeçemediği isimlerden biri olduğunu gösterdi.

Gomez'in yanı sıra Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Hamburg'un kalecisi Rene Adler'in de kadroya girememesinde takımı gibi gösterdiği kötü performansın etkisi oldu. Oysa Adler 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası için birinci kaleci olarak düşünülmüş ancak başlamasına kısa süre kala sakatlanınca turnuvayı seyirci olarak izlemek zorunda kalmıştı.

Borussia Dortmund'tan Sven Bender ve Mönchengladbach'tan Max Kruse'nin yanı sıra sezon sonunda Mönchengladbach'tan ayrılıp Barcelona'ya transfer olması beklenen genç file bekçisi Mar-Andre ter Stegen ve sezonu sakat geçiren Borussia Dortmund'un Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan da kadroda yer bulamayan diğer dikkat çeken isimler oldu. İki kaptanı Philipp Lahm ve Bastian Schweinsteiger'in de dahil olduğu aday kadroda Bayern Münih'ten 7 futbolcu yer alırken, lig ikincisi Borussia Dortmund'tan 6 futbolcu seçildi.

Hazırlık maçında rakip Polonya

Alman milli takımı gelecek salı günü (13 Mayıs 2014) Polonya ile Hamburg'da bir hazırlık maçı oynayacak. Polonya maçının ardından 21 Mayıs'ta Güney Tiroller'de başlayacak olan kampa götürülecek 25 ya da 26 isim belirlenecek. 23 kişilik nihai kadro için 2 Haziran'a kadar karar verilecek.

Alman milli takımının 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Münih), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund), Ron-Robert Zieler (Hannover 96)

Savunma: Jerome Boateng (Bayern Münih), Erik Durm (Borussia Dortmund), Kevin Großkreutz (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Marcell Jansen (Hamburg), Philipp Lahm (Bayern Münih), Per Mertesacker (FC Arsenal), Shkodran Mustafi (Sampdoria), Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund)

Orta saha: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Schalke 04), Matthias Ginter (SC Freiburg), Leon Goretzka (Schalke 04), Mario Götze (Bayern Münih), Andre Hahn (FC Augsburg), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern Münih), Max Meyer (Schalke 04), Thomas Müller (Bayern Münih), Mesut Özil (FC Arsenal), Lukas Podolski (FC Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund), Andre Schürrle (FC Chelsea), Bastian Schweinsteiger (Bayern Münih)

Forvet: Miroslav Klose (Lazio), Kevin Volland (Hoffenheim)