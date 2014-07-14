Löw muradına erdi



Alman milli futbol takımı 24 yıl sonra bir kez daha dünya şampiyonu olurken takımın sekiz yıldır teknik patronluğunu yapan Joachim Löw de Alman millilere ilk uluslararası kupa başarısını yaşattı.

Almanya, FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası final maçında Arjantin'i 1-0 yenerek 1990'dan sonra bir kez daha şampiyon oldu.

Joachim Löw 2004-2006 yıllarında Jürgen Klinsmann'ın yardımcılığını yaptığı milli takımın 2006 yazında tek patronu olmuştu. ‘Panzerler' Löw'ün yönetimindeki ilk büyük turnuvası olan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale yükselmiş ancak İspanya'ya 1-0 yenilmişti. 2010'da Güney Afrika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Almanlar yine İspanya engelini aşamamış ve Uruguay'ı yenip üçüncülükle yetinmişti. Löw yönetimindeki Almanya adını yine 2012'de Polonya ile Ukrayna'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nın son dördüne yazdırmayı başardıysa da yarı finalde İtalya'ya kaybetmişti.

Olumsuzluklara rağmen başardı

Birçokları Brezilya'daki 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nın sekiz yıldır takımın başında olan Joachim Löw'ün son şansı ve en zor görevi olduğu görüşünde hem fikirdi. Şampiyon olunamaması halinde Löw'ün günlerinin sayılı olduğunu söyleyenler az değildi.

Löw için turnuva öncesi hazırlık dönemi de sıkıntılı geçmiş, Philipp Lahm, Manuel Neuer ve Bastian Schweinsteiger gibi isimler kampa sakat katılmış, Sami Khedira ve Miroslav Klose sakatlıktan yeni çıkmıştı. Mesut Özil gibi form sorunu yaşayan futbolcular da vardı.

Brezilya yolculuğundan bir gün önce Ermenistan ile oynanan son hazırlık maçında genç yıldız Marco Reus sakatlandığı için Brezilye kafilesine katılamamıştı.

'Bugünü görebilmek için canla başla çalıştık'

Ancak tüm olumsuzluklara rağmen tecrübeli teknik adam Brezilya kampı sırasında takımı motive etmeyi başararak Alman millileri bu kez mutlu sona ulaştırdı. Alman futbolunun sürekli tırmanan başarı grafiğinin temelinin yıllar önce atıldığını ve planlı bir çalışmayla bu noktaya geldiklerini söyleyen Löw, “Reform bundan on yıl önce Jürgen Klinsmann ile başladı ve biz de bu çalışmayı sürdürdük. Bugünü görebilmek için canla başla çalıştık. Kimse dünya şampiyonluğunu bizden fazla hak etmemişti. Oyuncularım son haftalarda tam bir takım ruhu geliştirip tek yumruk halinde şampiyonluk için mücadele ettiler. Finali kazanmamızın temelinde bütün elemanlarımızın kendilerini takım için insan üstü gayret göstermekle sorumlu hissetmelerinde yatıyor” diye konuştu.

Böylece Almanya dördüncü Dünya Şampiyonluğunu kazanırken Löw de kariyerinin en önemli başarısını elde edip adını da Alman futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.