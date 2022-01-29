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Spor

"Löw, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi"

Alman teknik direktörün taleplerinin kabul edilmesi durumunda gelecek sezon takımın başında olacağı belirtildi

29 Ocak 2022 09:18

Fenerbahçe'nin uzun süredir takımın başına geçmesi için ikna etmeye Joachim Löw'ün sarı-lacivertli kulübe 'evet' dediği belirtildi. 

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Alman teknik adam, yapmak istediği projelerden ekibi dahil alacakları ücrete, transfer bütçesinden oyuncu grubuyla ilgili taleplerini kader birçok konuyu Başkan Ali Koç'a anlattı. Löw, isteklerinin kabul edilmesi halinde Fenerbahçe’nin başına geçmeyi kabul etti.

Löw konusunda son karar ise Ali Koç’a kaldı. Alman teknik adamın isteklerinin kabul edilmesinin büyük olasılık olduğu öğrenildi

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