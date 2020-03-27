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Spor

Loris Karius ülkesine dönüyor

27 Mart 2020 16:16

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius'un gelecek sezon Hertha Berlin forması giyeceği iddia edildi. 

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan iki sezon için kiraladığı Loris Karius için West Ham United, Sporting ve Anderlecht sonrası şimdi de ülkesi Almanya'dan Hertha Berlin devreye girdi.

Sport 1'in haberine göre kaleci arayışı içindeki Hertha Berlin, Liverpool'dan Karius'un bonservisini almak için harekete geçecek.

Karius için Hertha Berlin'in ideal tercih olacağı belirtiliyor çünkü Alman kalecinin 2018'den beri birlikte olduğu kız arkadaşı Sophia Thomalla da Berlin'de yaşıyor.

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