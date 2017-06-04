Londra'da terör saldırısı: 7 ölü

Büyük Britanya, genel seçimlere günler kala ve Manchester'deki 22 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan sonra yine terör saldırısına hedef oldu. Üç fail zanlısı gece saatlerinde Londra'da en az 7 kişiyi öldürdü. Saldırıda kısmen ağır olmak üzere 48 kişi de yaralandı. Saldırganlar polis tarafından öldürüldü. Terörle mücadele ekiplerinin başkanı Mark Rowley, saldırıları ‘terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini açıkladı.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. Cihatçı propaganda istihbarat grubu direktörü Rita Katz terör milisi IŞİD'in internet sitelerinde saldırganların övüldüğü mesajların yayınlandığını söyledi.

Başbakan Theresa May saldırı nedeniyle seçim kampanyasına ara verdiğini açıkladı. Britanya'daki erken genel seçimler 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Saldırıyı üstlenen çıkmadı

Saldırı yerel saatle 22.00 sularında Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde başladı ve kentin işlek yerlerinden yakındaki Borough Market'te devam etti. Saldırganlar bulundukları kargo aracını kalabalığın üzerine sürdükten sonra araçtan çıkarak yayaları bıçaklamaya başladılar.

Başbakan May ilk açıklamasında ‘muhtemel bir terör saldırısından' söz etti. Londra polisi sabah saatlerinde bütün saldırganların etkisiz hale getirildiğini, ancak suç ortaklarının bulunup bulunmadığının da araştırıldığını açıkladı. Theresa May Britanya'nın en üst güvenlik kurulu olan ‘Kobra Komitesi'ni olağanüstü topladı.

Polisin verdiği bilgiye göre üç saldırganın bulunduğu kargo aracı önce Londra Köprüsü'ndeki yayaların üzerine sürüldü. Saldırganların üzerindeki bomba görünümlü yeleklerin taklit olduğu saptandı.

İlk haberlerde saldırganların Londra Köprüsü'nde araçtan inerek yayaları bıçaklamaya başladıkları belirtilmişti. Faillerin daha sonra çevredeki bar ve lokantaların müşterilerine saldırdıkları ve bunu ‘Allah için yaptıklarını' bağırdıkları öğrenildi. Bütün Londra'da sıkı güvenlik tedbirleri alınırken, polis olay yerinde çekilen görüntülerin değerlendirilmek üzere güvenlik makamlarına teslim edilmesi için çağrı yaptı.

Britanya terörün hedefinde

Londra'daki saldırıdan iki hafta önce de 22 yaşındaki Salman Abedi Manchester'deki bir pop konserinin kapanışında üzerindeki bombayı patlatarak 22 kişinin ölümüne, kısmen ağır olmak üzere en az 100 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

22 Mart'ta da 52 yaşındaki bir saldırgan aracını Westminster Köprüsü'ndeki yayaların üzerine sürmüş, ardından da silahsız bir polisi öldürmüştü. Bu eylemde altı kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Saldırgan vurularak öldürülmüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Londra'daki menfur saldırıyı kınadı ve terörle mücadelede sonuna kadar Britanya'nın yanında yer alacaklarını söyledi. Merkel dehşet ve üzüntüye yol açan saldırının terörle mücadele kararlılığını daha da güçlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Britanya Başbakanı May'i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın kahramanca gösterdiği tepkiden dolayı Britanya polisini kutladığı ve saldırının perde arkasının aydınlatılıp bütün sorumluların ele geçirilebilmesi için Britanya'ya her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söylediği belirtildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter hesabından yayınladığı mesajda, ‘bu trajediden sonra da Britanya'nın yanında yer aldıklarını' belirtti ve saldırıda ölenlerin ailelerine taziyelerini bildirdi.

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DW, auf, dpa/AG, EC