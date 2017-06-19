Londra'da minibüs kalabalığa daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Finsbury Park semtinde gece yarısı bir minibüs cami çıkışında kalabalığın arasına daldı.

İngiliz polisi, yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) bir aracın kaldırımdaki yayalara çarptığı ihbarıyla olay yerine geldiğini kaydetti. Polis olayda en az bir kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişiden 8'inin hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralanan 2'sinin tedavisin olay yerinde yapıldığını açıkladı.

Polis, aracın kalabalığın üzerine kasten sürüldüğünden yola çıkarken, soruşturmanın terörle mücadele birimlerince sürdürüldüğü duyuruldu.

Görgü tanıkları, olayın ardından kalabalığın şoföre müdahale ettiğini anlattı. Londra polisinin minibüsü kalabalığın üzerine süren 48 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Aynen Manchester, Westminster ve Londra Köprüsü'ndekiler gibi bu da ortak değerlerimiz hoşgörü, özgürlük ve karşılıklı saygıya yönelik korkunç bir saldırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May bu sabah yaptığı açıklamada, meydana gelen olayla ilgili olarak "korkunç" tanımlamasını yaptı. May, "Tüm düşüncelerim mağdur ve aileleriyle ayrıca yardım ekipleriyle" dedi.

Polisin olayı "potansiyel bir terör saldırısı" olarak değerlendiğini ifade eden May, konuyla ilgili acil bir toplantı yapılacağını da söyledi.

Muhaleffetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayı "şok edici" olarak nitelendirdi.

Önceki saldırılar

3 Haziran 2017'de bir minibüsle Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen, daha sonra yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevredekileri bıçaklayan 3 kişi polis tarafından vurulmuştu. Olayda saldırganların yanı sıra 8 kişi hayatını kaybetmişti.

22 Mart 2017 tarihinde de bir kişi kiraladığı aracı parlamento binası yakınlarındaki Westminster Köprüsü'ndeki yayaların üzerine sürmüş, aracın parlamento binasının dışındaki parmaklılıklara çarparak durmasının ardından polislere bıçakla saldırmıştı. Olayda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırgan polis tarafından vurulmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa, MK/HS