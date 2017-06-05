Londra saldırısını IŞİD üstlendi

Genel seçimlere günler kala ve Manchester'deki 22 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan bir hafta sonra yine terör saldırısına hedef olan İngiltere'de cumartesi gecesi yaşanan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

IŞİD'e yakınlığıyla bilinen haber ajansı Amaq, "Bir IŞİD savaşçı müfrezesinin" saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.

Cumartesi günü yaşanan saldırıda, üç saldırgan gece saatlerinde Londra'da 7 kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bazıları ağır olmak üzere 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırganlar polis tarafından olay sırasında öldürüldü. Polis saldırganların adreslerine baskın düzenleyerek 12 kişiyi gözaltına aldı. Terörle mücadele ekiplerinin başkanı Mark Rowley, saldırıları ‘terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini açıkladı.

Başbakan Theresa May, pazar günü Londra'daki terör saldırılarının ardından düzenlenen güvenlik toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. İngiltere Başbakanı, Manchester ve Londra saldırılarının birbiriyle bağlantılı olmadığını belirterek "Ancak karşılaştığımız tehditte yeni bir trend deneyimi içinde olduğumuzu düşünüyoruz” dedi. Başbakan May "Artık yeter demenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı "Eğer konu aşırıcılık ve terörizmle uğraşmaksa bazı şeylerin değişmesi gerek” dedi. May "Her şey olduğu gibi devam edebilirmiş gibi yapamayız ve yapmamak zorundayız” şeklinde konuştu.

May, Büyük Britanya'nın terörle mücadele stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı ve polis ve güvenlik güçlerinin radikal İslamcılara karşı her türlü araca sahip olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa, May 8 Haziran'da yapılması planlanan parlamento seçimlerinin planlandığı gibi yapılacağını söyledi. May seçim kampanyalarının pazartesi günü tekrar başlayacağını kaydetti.

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Reuters/Dpa/SSB/BS