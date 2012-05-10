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Bilim / Teknoloji

Logitech’ten gece görüşlü, haraket sensörlü güvenlik kamerası

Kamera hareket algıladığında sistem kullanıcıyı otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarıyor

10 Mayıs 2012 20:53

 

Logitech, iç mekanlarda kullanılabilen gece görüşüne sahip yeni güvenlik kamerası Alert 750N’i tanıttı. 
 
Logitech Alert 750N, kablosuz veri aktarımını sağlamak için HomePlug teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji evinizin veya işyerinizin elektrik kablosuna bağlanıyor ve bunun üzerinden görüntü aktarımını gerçekleştirebiliyor. Kamera hareket algıladığında sistem kullanıcıyı otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarıyor.  Yeni bir kablolama ya da ağ tanımlamasına gerek olmadan görüntü aktarımını kolay bir şekilde yapabiliyor. Logitech Command Center PC yazılımını bilgisayarınıza kurup, USB alıcısını bağladıktan sonra kamerayı prize takmak kurulum için yeterli oluyor. HomePlug ayrıca güvenli kullanım için videolarınızı şifreliyor.
 
 
Sistem görüntülerin canlı veya kayıttan seyredilebilmesine de olanak tanıyor. 960×720 piksel çözünürlük sunan kamerası bulunan Logitech Alert 750N’in, 130 derecelik gece görüşü özelliğine de sahip. Yüksek güç üreten gece görüşü ışığı sayesinde karanlık bir ortamda görmek istediğiniz her şey net bir şekilde görülebiliyor. Logitech Alert 750N’in yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 300 dolar.

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