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Deutsche Welle

Liverpool'da Klopp pazarlığı

Almanya'nın yıldız teknik direktörü Jürgen Klopp'un İngiliz takımı Liverpool’a transfer olacağı söylentileri arttı. İngiliz basınına göre, transferin tamamlanması sadece Klopp’un ‘evet’ demesine kaldı.

06 Ekim 2015 20:23


İngiliz basını Jürgen Klopp’un Premier Lig takımlarından Liverpool'un yeni teknik direktörü olacağından neredeyse emin. Ada basınında çıkan haberlerde, Alman teknik adamın yakında ‘Kırmızılar’ ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

The Telegraph gazetesi, “Klopp’un görevi alması formaliteye kaldı, görüşmelerin sonlanması için hafta sonu bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

Basında çıkan haberlerde ABD'li milyarder John W. Henry’nin sahibi olduğu Liverpool'un Klopp’a 3 yıllık sözleşme sunacağı ve geriye sadece 48 yaşındaki Klopp'un ‘evet’ demesinin beklendiği belirtiliyor. Klopp ise transfer haberleriyle ilgili olarak şimdiye dek bir açıklama yapmadı.

Liverpool kulübü geçen pazar Everton ile oynanan ve 1-1 sona eren derbi mücadelesinin ardından Kuzey İrlandalı teknik adam Brendan Rodgers’ın görevine son vermişti. Borussia Dortmund ile şampiyonluklar yaşayan Klopp, geçen sezon sonunda ayrılma kararı almış ve uzun süre takım çalıştırmayacağını açıklamıştı.

Liverpool'un teknik direktörlüğü için İtalyan Carlo Ancelotti’nin de adı geçiyor. “Liverpool Echo” adlı gazete, bin Liverpool taraftarıyla yaptığı anketin sonuçlarına açıkladı. Buna göre yeni teknik direktör olarak Jürgen Klopp’u isteyenlerin oranı yüzde 63, Ancelotti’ye oy verenlerin oranı yüzde 20.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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