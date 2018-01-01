Liverpool son nefeste kazandı

Burnley - Liverpool: 1-2

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 22\'nci hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley\'i 2-1 mağlup etti.

Turf Moor Stadyumu\'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede gol perdesini açan isim Liverpool\'dan Sadio Mane oldu. Mane attığı şık golle takımını 61\'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.

87\'nci dakikada sahneye Johann Gudmundsson çıktı. İzlandalı oyuncu skoru 1-1\'e getiren golü kaydetti. Tam \'maç bitti\' derken Liverpool\'a galibiyeti getiren gol geldi. Maçın uzatma dakikalarında Ragnar Klavan topu filelere gönderdi ve Liverpool sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 44\'e yükseltirken, Burnley 34 puanda kaldı.

Bugün Premier Lig\'de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:

Brighton - Bournemouth: 2-2

Leicester City - Huddersfield Town: 3-0

Stoke City - Newcastle United: 0-1