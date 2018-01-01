T24 LogoT24 Logo
Spor

Liverpool son nefeste kazandı

Burnley - Liverpool: 1-2 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig 22'nci hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley'i 2-1 mağlup etti

01 Ocak 2018 23:08

Burnley - Liverpool: 1-2

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 22\'nci hafta maçında Liverpool, deplasmanda Burnley\'i 2-1 mağlup etti.
Turf Moor Stadyumu\'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede gol perdesini açan isim Liverpool\'dan Sadio Mane oldu. Mane attığı şık golle takımını 61\'inci dakikada 1-0 öne geçirdi.
87\'nci dakikada sahneye Johann Gudmundsson çıktı. İzlandalı oyuncu skoru 1-1\'e getiren golü kaydetti. Tam \'maç bitti\' derken Liverpool\'a galibiyeti getiren gol geldi. Maçın uzatma dakikalarında Ragnar Klavan topu filelere gönderdi ve Liverpool sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 44\'e yükseltirken, Burnley 34 puanda kaldı.
Bugün Premier Lig\'de sonuçlanan diğer maçlarda ise skorlar şu şekilde:
Brighton - Bournemouth: 2-2
Leicester City - Huddersfield Town: 3-0
Stoke City - Newcastle United: 0-1

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BurnleyLiverpoolDHA İngiltere Premier LigTurf Moor StadyumuMücadeledeLiverpool Sadio ManeManeJohann GudmundssonTamMaçınRagnar KlavanBuBugün Premier LigBournemouthCityHuddersfield TownNewcastle United

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24