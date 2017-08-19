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Spor

Liverpool siftah yaptı

Liverpool - Crystal Palace: 1-0 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı

19 Ağustos 2017 22:18

Liverpool - Crystal Palace: 1-0

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Liverpool, Crystal Palace\'ı 1-0 mağlup ederek ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.
Anfield Road\'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı, 0-0\'lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçın son yarım saatinde rakibinin yarı sahasında topla oynamaya başlayan Liverpool, birçok fırsattan yararlanamadı.
73. dakikada Palace savunmasının hatası sonucunda topu önünde bulan Sadio Mane, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın kalan bölümünde kontrolü rakibine bırakmayan ev sahibi ekip, 1-0\'lık sonuçla bu sezon ligdeki ilk galibiyetine ulaştı ve puanını 4\'e yükseltti.
Öte yandan ilk maçında ligin yeni ekiplerinden Huddersfield\'a evinde 3-0 mağlup olan Crystal Palace, ikinci maçında da gol atamadan mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı.
Premier Lig\'de 17.00 seansında oynanan diğer maçların sonuçları ise şu şekilde:
Bournemouth - Watford: 0-2
Burnley - West Bromwich: 0-1
Leicester City - Brighton Hove Albion: 2-0
Southampton - West Ham United: 3-2

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