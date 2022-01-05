Liverpool kalesi Karius'a emanet

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'a yeniden Liverpool kalesine geçme umudu doğdu.

Liverpool'un kalecileri Alisson, Kelleher ve Adrian gibi isimlerin Koronavirüs semptomları göstermesinden sonra testi negatif veren Loris Karius, Arsenal karşılaşması ertelenmezse kaleye geçecek.

Liverpool, takım içindeki Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle, Perşembe günü Arsenal ile oynayacakları İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasının, ileri bir tarihe ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Karius, Liverpool kalesini son olarak 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı korumuş ve yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.