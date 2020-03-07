Liverpool kabustan uyandı

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, geriye düştüğü maçta sahasında Bournemouth'u 2-1 yendi.

Premier Lig'in 29. haftasında lider Liverpool, Bournemouth'u konuk etti. Geçen hafta Watford'a yenilerek ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Kırmızılar, bu sefer hata yapmadı ve evinde rakibini 2-1'le geçti.

Deplasman ekibi Bournemouth, maça hızlı başladı ve 9. dakikada Callum Wilson ile 1- 0 öne geçti.

Liverpool, 25. dakikada Muhammed Salah ve 33. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken Kloop'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son 4 maçın 3'ünü kaybettikten sonra (Atletico Madrid, Watford, Chelsea) Bournemouth karşısında kazanan Liverpool, ligde 82 puana yükseldi ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde yer alarak liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 27 puanda kaldı.