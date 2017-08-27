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Spor

Liverpool farklı kazandı

Liverpool - Arsenal: 4-0 İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig üçüncü hafta mücadelesinde Liverpool, Arsenal'i 4-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti

27 Ağustos 2017 23:01

Liverpool - Arsenal: 4-0

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig üçüncü hafta mücadelesinde Liverpool, Arsenal\'i 4-0 mağlup ederek puanını 7\'ye yükseltti. Arsenal ise 3 puanda kaldı.
Anfield Road\'ta oynanan mücadeleye Liverpool etkili başladı. 17. dakikada Joe Gomez\'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Roberto Firmino, takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının tamamında üstün olan Liverpool, 40\'ta Mane ile farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sadio Mane, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi.
İlk yarı 2-0\'lık Liverpool üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında da Liverpool fırtınası esti. 57\'de Mohamed Salah ile farkı 3\'e çıkaran Liverpool, 77. dakikada oyuna sonradan giren Daniel Sturridge\'in attığı golle skoru 4-0\'a getirdi.
Maçta başka gol olmayınca, karşılaşma 4-0\'lık Liverpool galibiyetiyle sonuçlandı.
Öte yandan 18.00 seansının bir diğer maçında Tottenham, Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Dele Alli ve Chris Wood\'un karşılıklı golleriyle tamamlanan maçın ardından iki ekip de puanını 4\'e yükseltti.

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