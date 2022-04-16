Liverpool, FA Cup'ta finalde!

İngiltere'de FA Cup yarı final maçında Liverpool, Manchester City'yi 3-2 yendi. Kırmızılar finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünde Manchester City ve Liverpool, FA Cup yarı finalinde karşılaştı.

City Menajeri Pep Guardiola bazı oyuncularını dinlendirirken Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Silva, Fernandinho, Foden, Jesus, Grealish ve Sterling 11'iyle çıktı.

Jurgen Klopp ise sürpriz yapmadı ve Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Diaz 11'ini sahaya sürdü.

Liverpool 9. dakikada Ibrahima Konate'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 17'de Manchester City kalecisi Steffen'ın çok büyük hata yaptı. Steffen'a baskı yapan Mane Kırmızılılar'ın 2. golünü kaydetti. İlk yarının bitimine yakın Mane yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

İlk yarı Liverpool'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarının başında City, Grealish ile gol buldu. City atağında ceza sahası içine giren Gabriel Jesus topu müsait pozisyondaki Jack Grealish'e bıraktı. İngiliz oyuncu altı pasın önünde topu ağlara gönderdi: 1-3

Bu kez ikinci yarının son dakikasında Manchester City gol buldu. Riyad Mahrez'in taşıdığı topu Bernardo Silva tamamladı: 2-3.

Manchester City'yi 3-2 yenen Liverpool finale yükseldi. Chelsea - Crystal Palace maçının galibi finalde Liverpool ile karşılaşacak.