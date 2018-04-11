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Spor

Liverpool deplasmanda turladı

Manchester City - Liverpool: 1-2 İSTANBUL,(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı kendi sahasında 3-0 kazanan Liverpool, deplasmanda da Manchester City'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

11 Nisan 2018 02:56

Manchester City - Liverpool: 1-2

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı kendi sahasında 3-0 kazanan Liverpool, deplasmanda da Manchester City\'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Etihad Stadyumu\'nda oynanan müsakaya çok hızlı bir başlangıç yapan Manchester City, Gabriel Jesus\'un 2\'nci dakikada bulduğu gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında sezonun flaş ismi Mohamed Salah ile eşitliği sağlayan Liverpool, durumu 1-1\'e getirdi. 77\'nci dakikada Roberto Firmino skoru 2-1\'e getirerek maçın skorunu tayin etti: 1-2.
Liverpool bu galibiyetle birlikte adını yarı finale yazdırırken, turnuvanın favorilerinden olan Pep Guardiola\'nın Manchester City\'sini de saf dışı bırakmış oldu.

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