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Spor
BBC Türkçe

Liverpool, Chelsea'yi deplasmanda devirdi

Liverpool Chelsea'yi Londra'da Lovren ve Henderson'ıon golleriyle 2-1 mağlup etti

17 Eylül 2016 03:10

İngiltere Premier Ligi'nde 5. haftanın açılış karşılaşmasında Liverpool Chelsea'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda 17. dakikada Lovren ve 36. dakikada Henderson'dan geldi.

Chelsea, 61. dakikada Diego Costa'nın golüyle farkı bire indirmesine rağmen, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca sahadan boynu bükük ayrıldı.

Londra ekibi böylece İtalyan teknik direktörü Antonio Conte yönetiminde bu sezon Premier Lig'de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyen iki takımı karşı karşıya getiren maçta Chelsea eğer Liverpool'u mağlup etmeyi başarsaydı, ligde maç fazlasıyla liderliğe yükselecekti.

Chelsea'nin forveti Diego Costa ise Liverpool karşısında ligde bu sezon beşinci kez fileleri havalandırmış oldu.

Premier Lig'de ilk 5 maç sonunda Chelsea'nin de Liverpool'un da 10 puanı var.

Ligde dört dört yapan 12 puanlı Manchester City, beşinci maçında bugün sahasında Bournemouth'la karşı karşıya gelecek.

İlk dört maçta 10 puan toplayarak lige mükemmel bir başlangış yapan City'nin takipçisi Everton da sahasında Middlesbrough'yu ağırlayacak.

Premier Lig'de beşinci haftanın diğer maçları ise şöyle:

Hull City - Arsenal

Leicester - Burnley

West Bromwich Albion - West Ham

Watford - Manchester United

Crystal Palace - Stoke

Southampton - Swansea

Tottenham - Sunderland

 

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