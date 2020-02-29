Liverpool 44 maç sonra yenildi!

Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında Watford'a konuk olan Liverpool, rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla bu sezon Premier Lig'deki ilk yenilgisini alan Liverpool'un ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Premier Lig tarihindeki yenilmezlik serisi rekoru, 49 maçla Arsenal'in elinde bulunuyor.

Öte yandan bu maç öncesinde ligde 18 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve Manchester City'nin rekorunu egale eden Liverpool, lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırma fırsatını da kaçırmış oldu.

Karşılaşmada Watford'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 60. dakikalarad Ismaila Sarr, 72. dakikada ise Troy Deeney kaydetti.

Lider Liverpool bu yenilgi sonrasında 79 puanda kalırken, Watford ise 27 puana yükseldi.