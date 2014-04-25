Listedeki tek Alman



New York merkezli Time dergisi, bu yılın dünya genelindeki 'En Etkili 100 Kişi' listesini açıkladı. Politika, sanat, ekonomi, popüler kültür ya da moda gibi farklı alanlardan dünyanın en etkili kişilerinin seçildiği listede Almanya Başbakanı Angela Merkel tek Alman olarak yer aldı. Dergi, Merkel'le ilgili olarak Alman Milli Futbol Takımı'nın eski antrenörü Jürgen Klinsmann'ın görüşlerine yer verdi.

Merkel'in yönetim şeklini sağlam, ölçülü ve yapıcı olarak nitelendiren Klinsmann, Merkel'in dünyada Almanya'nın yeniden saygın bir yer edinmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Klinsmann, Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Şampiyonası'nda Merkel'in Almanya olarak gururlanmanın öncülüğünü yaptığını ve bunun da Almanya'da bir başlangıç olarak kabul edildiğini belirtti.

"Bir ulus olarak gurur duymayı nesillerdir yaşamamıştık" diyen Klinsmann, Merkel'in Avrupa'daki mali krizle mücadelesine de değindi.

Time'ın listesinde en etkili kişiler beş aynı kategoride değerlendiriliyor. Merkel'in yer aldığı liderler kategorisinde Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer aldı. Dergide Gül ile ilgili ifadeleri kaleme alan ise yazar Elif Şafak oldu.

Liderler kategorisinde ayrıca ABD Başkanı Barack Obama, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Japonya Başbakanı Şinzo Abe gibi isimler de yer alıyor.