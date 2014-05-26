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Spor
Deutsche Welle

Lisicki ve Barthel galibiyetle başladı

Sabine Lisicki ve Mona Barthel Fransa Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldılar. Alman raketler ikinci turda birbirlerine rakip oldu. Rus Maria Sharapova da ilk tur maçında zorlanmadı.

26 Mayıs 2014 21:54


Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan pazar günü başladı. Alman raket Sabine Lisicki, pazartesi günü (26 Mayıs) oynadığı ilk tur maçında Fransız rakibi Fiona Ferro'yu 6-1 ve 7-5'lik setlerle yendi.

Kötü bir sezon geçiren Lisicki, Roma'daki Uluslararası BNL İtalya Turnuvası'nın ilk turunda elenmesinden iki hafta sonra çıktığı maçta bu kez formda bir görüntü çizdi.

Lisicki 24 milyon euro toplam ödüllü Roland Garros'ta bugüne kadar üçüncü turdan öteye geçemedi.

Bir diğer Alman raket Mona Barthel ise Karin Knapp karşısında sürpriz bir sonuç alarak korttan 6-4 ve 6-0'lık setlerle galip ayrıldı. İtalyan Knapp son olarak geçen hafta Nürnberg'deki WTA Turnuvası'nda yarı final oynamıştı. Alman raket Barthel, ikinci turda vatandaşı Lisicki'nin rakibi oldu.

Pazar günü de (25 Mayıs) Almanya'nın 1 numarası Angelique Kerber ikinci tura yükselirken Annika Beck turnuvaya veda etmişti. Fransa Açık'ta toplam sekiz Alman kadın ve erkek tenisçi yer alıyor.

Sharapova zorlanmadı

Geçen yılın finalisti Rus Maria Sharapova ikinci tura yükselirken fazla zorlanmadı. Dünya eski 1 numarası ve Fransa Açık'ın 2012 şampiyonu, vatandaşı Xenia Perwak'a 6-1 ve 6-2'lik setlerle üstünlük sağladı. Sharapova'nın ikinci turdaki rakibi, ilk turda Alman Annika Beck'i safdışı bırakan Bulgar Zvetana Pironkova oldu.

Fransa Açık tenis turnuvası 8 Haziran'a kadar devam edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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