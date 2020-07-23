Lille'den 'Burak Yılmaz' açıklaması

Ligue 1 ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı Burak Yılmaz'la ilgilendiklerini söyledi.

Galtier, düzenlediği basın toplantısında, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Loic Remy'nin kulüpten ayrılmasının ardından ona benzer bir futbolcu aradıklarına değinen Fransız teknik adam, Burak Yılmaz'ın deneyimli bir futbolcu olduğunu vurguladı.

"Burak Yılmaz çok önemli bir kişilik"

Burak Yılmaz'ı bir takım lideri olarak tanımlayan Galtier, milli futbolcunun da Lille takıma ilgisinin olduğunu kaydetti.

Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Yaşına rağmen düzenli oynamaya ve goller atmaya devam ediyor. Çok önemli bir kişilik. Çok profesyonel ve Jose Fonte gibi bir profili var. Transfer gerçekleşecek mi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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