Lig sonuncusu pes etmiyor



Bundesliga’nın 29’uncu haftası pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Günün ilk maçında puan cetvelinin son sırasında bulunan Eintracht Braunschweig, ligde kalma mücadelesi veren Tayfun Korkut’un takımı Hannover 96’yı 3-0 yenmeyi başardı. Biletleri haftalar öncesinden tükenen, şehir ve stat çevresinde 3 bin 300 polisin görev aldığı önemli karşılaşma olaysız sona ererken Braunschweig, hayati bir galibiyet aldı ve ligde kalma adına umudunu iyice artırdı. Son düdükle birlikte tribünleri dolduran ev sahibi takımın taraftarları büyük bir sevinçle galibiyet şarkıları söyledi. Bu sonuçla Braunschweig puan cetvelinin son sırasında kalsa da doğrudan kümede kalma sırası olan 15’nci Stuttgart ile arasında şimdi artık sadece 2 puan fark var. Hannover ise bu mağlubiyetle kendini tamamen kümede kalma mücadelesinin içinde buldu. 13’üncü Hannover ile doğrudan düşme sırasındaki 17’nci Nürnberg arasında ise 3 puan fark kaldı.

Evinde oynadığı son 4 maçı kaybetmemiş olmanın güveni ve taraftarının tribün şovunun da desteğiyle maça başlayan Braunschweig, 14'üncü dakikada kaleci Ter Stegen'in sektirdiği topta Domi Kumpela’nın rakip ağları havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Son üç maçında yenilen ve kalesinde 8 gol gören Hannover bu golün şokunu üzerinden atamamışken ev sahibi takım ikinci golü bulmak için fazla beklemek zorunda kalmadı. 21’inci dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topta Havard Nielsen yaptığı şık vuruşla hem farkı ikiye çıkardı hem de ikinci sezon golünü kaydetti.

İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Hannover 96, 62’nci dakikada da 10 kişi kaldı. Hakemin oyunu durduran düdüğü sonrası topu sürmeye devam eden Braunschweiglı Mirko Boland’a sinirlerine hakim olamayarak tekme atan Andre Hoffmann kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karttan 10 dakika sonra Szabolcs Huszti’nin direkten dönen topu Hannover’in maçta yakaladığı en önemli pozisyon olarak kaldı. Jan Hochscheidt 88’nci dakikada attığı golle maçın 3-0’lık skorunu belirlerken, Hannover evine eli boş döndü.

Hertha ile Hoffenheim yenişemedi

Orta sıralarda yer alan, Avrupa kupalarına katılma iddiasından uzaklaşan ancak kümede kalma korkusu da olmayan iki takım Hertha Berlin ile Hoffenheim arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. 29’uncu haftanın son maçında başkent ekibi Sami Allagui’nin golüyle öne geçerken (11.), Hoffenheim bu gole Eugen Polanski ile karşılık verdi (30.). Bu mağlubiyetle Hertha Berlin evinde üst üste altıncı maçından da galibiyet alamadan ayrılmış oldu. Maçın en tatsız anı Adrian Ramos ile çarpışan Hoffenheim kalecisi Koen Casteels'in 70'inci dakikada oyunu terk etmesi oldu. Yapılan ilk muayenesi sonrası genç kalecinin ayağının kırıldığı ve akşam saatlerinde Berlin’deki bir hastanede ameliyat edildiği öğrenildi. Hoffenheim ve Hertha Berlin 37’şer puanla puan cetvelinin 9 ve 10’uncu sırasını paylaşıyor.

29’uncu haftanın sonuçları

Hamburg 2 – Bayer Leverkusen 1

Stuttgart 2 – Freiburg 0

Augsburg 1 – Bayern Münih 0

Eintracht Frankfurt 2 – Mainz 0

Werder Bremen 1 – Schalke 1

Nürnberg 0 – Mönchengladbach 2

Borussia Dortmund 2 – Wolfsburg 1

Braunschweig 3 – Hannover 0

Hertha Berlin 1 – Hoffenheim 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 78

2.Borussia Dortmund 58

3.Schalke 55

4.Mönchengladbach 48

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15.Stuttgart 27

16.Hamburg 27

17.Nürnberg 26

18.Eintracht Braunschweig 25

30’uncu haftanın programı

11 Nisan Cuma, TSİ 21:30

Schalke - Eintracht Frankfurt

12 Nisan Cumartesi, TSİ 16.30

Hannover 96 – Hamburg

Freiburg – Eintracht Braunschweig

Mönchengladbach – Stuttgart

Mainz – Werder Bremen

Wolfsburg – Nürnberg

Bayern Münih – Borussia Dortmund (TSİ 19:30)

13 Nisan Pazar

Bayer Leverkusen – Hertha Berlin (TSİ 16:30)

Hoffenheim – Augsburg (TSİ 18:30)