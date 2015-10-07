Liderlerden dayanışma çağrısı



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, "Soyutlanma ve kendi etrafını kuşatmak internet çağında sanrıdan ibarettir" dedi. Diğer Avrupa ülkelerini mülteciler konusunda acilen yardıma çağıran Almanya Başbakanı, "İnsanların sınırlarımızda zarar görmesi pahasına kendimiz soyutlamaya çalışsak bile bunun kimseye faydası dokunmaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Avrupa Birliği'nin 'dayanışma ve sorumluluk' ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirtti. Hollande, Avrupa Birliği'nin hem mültecileri hem de Birlik dışında sığınmacı kabul eden ülkeleri daha fazla desteklemesi ve birlik içinde de mültecilerin paylaştırılmasına ilişkin planları hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel ve Hollande, sığınmacıların kendi ülkelerinden kaçış nedenleri ile daha kararlı şekilde mücadele edilmesini istedi. Merkel, şayet sığınmacıların sayısı azaltılmak isteniyorsa, insanları kaçmaya iten nedenlerin meydana geldiği yerlere eğilmek dışında bir çözüm olmadığını belirtti.

25 yıldan sonra bir ilk

Avrupa Parlamentosu'nda Alman-Fransız liderlerinin birlikte konuşma yapmasının üzerinden yaklaşık 25 yıl geçmişti. 22 Kasım 1989'da, Almanya'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından yaklaşık iki hafta sonra, dönemin Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Avrupa halklarına seslenmişti. Merkel son olarak 2012 yılında parlamentoda bir konuşma yapmıştı.