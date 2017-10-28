T24 LogoT24 Logo
Spor

Lider Menemen Tokatspor'a konuk

İZMİR, (DHA) TFF 2

28 Ekim 2017 15:40

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Hatayspor engelini 1-0\'lık skorla geçerek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Tokatspor deplasmanında terleyecek.
Gaziosmanpaşa Stadı\'nda Murat Erdoğan\'ın yöneteceği müsabaka saat 14.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Serdar Deniz, Tokatspor\'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya Tokatspor\'u yenip yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. Futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyaran Kaya, \"Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'a yenildik. Ancak bizim için lig önemli. Liderliği bırakmayacağız\" yorumunu yaptı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupHataysporMenemen BelediyesporTokatsporGaziosmanpaşa Stadı Murat ErdoğanSarılacivertlilerdeSerdar Deniz TokatsporTeknik Direktör Suat Kaya TokatsporFutbolcularınıKayaZiraat Türkiye Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24