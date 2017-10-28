Lider Menemen Tokatspor'a konuk

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Hatayspor engelini 1-0\'lık skorla geçerek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor yarın orta sıralarda yer alan Tokatspor deplasmanında terleyecek.

Gaziosmanpaşa Stadı\'nda Murat Erdoğan\'ın yöneteceği müsabaka saat 14.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Serdar Deniz, Tokatspor\'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya Tokatspor\'u yenip yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. Futbolcularını dikkatli olmaları konusunda uyaran Kaya, \"Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'a yenildik. Ancak bizim için lig önemli. Liderliği bırakmayacağız\" yorumunu yaptı.