Lider dolu dizgin

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 12. haftası ligin iki yeni takımı Freiburg ile RB Leipzig'i karşı karşıya getiren maçla açıldı.

Tarihinde ilk kez yükseldiği birinci ligde olağanüstü bir performans sergileyen RB Leipzig, Freiburg'u sahasında 4-1 yenerek liderliğini korudu.

Namağlup doğu Almanya ekibi, Bundesliga'ya kendisi gibi sezon başında yükselen rakibi karşısında baştan sona rahat bir oyun sergileyerek sonuca gitti.

24 bin kişinin izlediği Schwarzwald stadyumundaki mücadelede Leipzig ekibi henüz 2. dakikada Naby Keita'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi Freiburg bu gole savunmanın da hatasıyla 15. dakikada Florian Niederlechner ile karşılık verdi. Ancak beraberlik sonrası oyunun kontrolünü tamamen eline alan konuk takım 21 ve 35. dakikalarda Timo Werner'in attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Freiburg ikinci yarıyla birlikte rakip kaleye daha fazla gitse de farkı azaltacak golü bulamadı. Bu bölümde Nicolas Höfler'in vuruşu direkten dönerken (59.), Grifo'nun uzak mesafeli şutunda kaleci Gulacsi gole izin vermedi (67.). Maçta skoru belirleyen gol 76. dakikada Sabitzer'den geldi. Golden üç dakikada önce Emil Forsberg'in güzel pasında direğe takılan Avusturyalı futbolcu, yine aynı oyuncunun pasında bu kez kaleci Schwolow'u mağlup etmeyi başardı ve maç 4-1 sona erdi.

Karşılaşmayı değerlendiren RB Leipzig'in Sportif Direktörü Ralf Rangnick "Bizim açımızdan sakin ve temiz bir maç oldu. Takımın şu anda sergilediği performans büyük bir keyif veriyor”diye konuşurken Freiburg'un tek golünü atan Niederlechner "Leipzig kendine güvenli ve iyi bir oyun çıkardı. Kazanmak için her zaman olduğu gibi elimizden geleni yaptık. Ancak Leipzig daha iyiydi” dedi.

12. hafta sonunda puanını 30'a yükselterek liderliğini koruyan Leipzig gelecek hafta Schalke'yi konuk edecek. 15 puanla 10. sırada kalan Freiburg ise Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

12.haftanın programı

Bundesliga'da 12. haftaya cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. Günün önemli maçında Bayern Münih Bayer Leverkusen'i TSİ 20:30'da Allianz Arena'da konuk edecek. TSİ 17:30'da başlayacak olan maçlarda Mönchengladbach Hoffenheim'ı, Köln Augsburg'u, Hamburg Werder Bremen'i, Ingolstadt Wolfsburg'u ve Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

Hafta pazar günü yapılacak iki maçla tamamlancak. TSİ 17:30'da Schalke ile Darmstadt ve TSİ 19:30'da Hertha Berlin ile Mainz karşı karşıya gelecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa,SID /UÇ