Lider Başakşehir, rahat uyuyacak!

İtalya Milli Takımının da sponsoru olan Magniflex, Medipol Başakşehir\'e sponsor oldu

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturduğu haftada bir de sponsoru oldu.

Magniflex, dört dünya şampiyonluğu yaşayan İtalya Milli Futbol Takımının ardından, Medipol Başakşehir\' e de destek verme kararı aldı. sponsor olan ve 2018 yılının sonuna kadar devam edecek sponsorluk anlaşması kapsamında, Başakşehirli oyuncular, kulübün tesislerinde Magniflex\'in sporcu sağlığını destekleyen uyku ürünlerini kullanacak.

Medipol Başakşehir ile imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan YATCOP Yönetim Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, \"Sağlıklı uyku ürünleri sunan Magniflex sporla, özellikle de futbolla oldukça yakın duran bir marka. Markanın reklam yüzü dünyaca ünlü İtalyan kaleci Buffon. Magniflex aynı zamanda İtalya Milli Takımının da sponsoru. Türkiye\'de ise Başakşehir\'i tercih ettiler. Firmanın yatak endüstrisine yön veren yenilikçi ruhu ile kulübün sahip olduğu futbol dinamikleri birbiriyle çok örtüşüyor. Bu anlaşma ile Başakşehir\'in yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz\" dedi.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULARIN YATAKLARI İTALYA\'DA ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ!

Yapılan sponsorluk anlaşması sonrası Medipol Başakşehirli oyuncular, kendileri için özel olarak üretilen, aynı zamanda İtalya Milli Takım oyuncularının da kullandığı, sporcu sağlığını destekleyen yatak ve yastıklarda dinlenecek.

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