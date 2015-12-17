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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da varılan anlaşma tehlikede

Libya’da bir ulusal birlik hükümetinin kurulması için Birleşmiş Milletler aracılığıyla varılan ve bugün imzalanması beklenen anlaşma tehlikede.

17 Aralık 2015 11:22


Libya'daki iki parlamentodan Genel Ulusal Kongre'nin başkanı olan Nuri Ebusehmen bugün imzalanması beklenen anlaşmanın meşruluğunun olmadığını açıkladı. Ebusehmen anlaşmayı imzalayacak olan vekillerin başkanlık ettiği parlamento tarafından yetkili kılınmadığını açıkladı. Ulusal birlik hükümetinin konsensüs sonucunda ortaya çıkmadığını belirten Nuri Ebusehmen anlaşmanın etkinliğini güvence altına alması için gerekli olan asgari ortaklığı sağlamadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla Libya'nın Trablus ve Tobruk kentlerinde birbirine rakip iki parlamento arasında yürütülen müzakereler sonucunda ortak bir ulusal birlik hükümeti kurulması için anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın bugün Fas'ın Skhirat kentinde imzalanması bekleniyordu.

Uluslararası alanda tanınan Tobruk'taki Vekiller Meclisi'nin başkanı olan Agila Salih İsa ile Nuri Ebusehmen salı günü ilk kez Malta'da bir araya gelmişti.

Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Kargaşa ortamı başta IŞİD olmak üzere cihatçı ve radikal grupların güç kazanmasına neden oluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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