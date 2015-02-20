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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da onlarca ölü

Libya’da meydana gelen bombalı patlamada en az 40 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.

20 Şubat 2015 16:54


Libya'da eş zamanlı düzenlenen intihar saldırıların hedefinde Koba emniyet müdürlüğü binası, Libya parlamento sözcüsünün evi ve bir petrol istasyonu vardı.

Koba, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetinin desteklediği eski General Halife Kasım Haftar'a bağlı güçlerin kontrolü altında.

Bölge, Mısır'ın 21 Kıpti Hrıstiyan vatandaşın öldürülmesine misilleme olarak cihatçılara pazartesi günü hava saldırıları düzenlediği Derna'nın 30 kilometre batısında yer alıyor.

Parlamento sözcüsü Akile Salih‘in saldırı sırasında evde olmadığı bildirildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi ancak Salih yaptığı açıklamada, bunun Mısır'ın hava saldırısına bir misilleme olabileceğini kaydetti. Salih, Koba kurbanları için 7 günlü yas ilan ettiklerini açıkladı.

Yaralıların çoğunun çok sayıda aracın kuyrukta beklediği petrol istasyonunda olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LibyaKobaGeneral Halife Kasım HaftarMısırKıpti HrıstiyanDernaAkile Salih‘inSalihDeutsche Welle Türkçe AFP/ReutersBS/HS

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