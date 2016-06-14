'Libya'da mülteciler dövülüp ölüme terk ediliyor'



Uluslararası Af Örgütü'nün Berlin’de yaptığı açıklamada, Libya Sahil Koruma personelinin Libya’dan çıkarak İtalya’ya ulaşmaya çalışan mültecilere denizde saldırdığı, onları dövdüğü ve ateş açtığı ileri sürüldü. Af Örgütü ayrıca Libya’dan kaçan çok sayıda mültecinin yakalandıktan sonra Libya’daki tutuklu merkezlerine konulduklarını, burada mültecilere işkence ve kötü muamele tehdidinde bulunulduğunu duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, geçen mayıs ayında Sicilya ve Puglia’daki 90 mülteci ile konuştuklarını, bunlardan en az 20'sinin Libya Sahil Koruma personelinin kendilerine silahla ateş açtığı ve dövdüğü, diğer mültecilerin ise Libya’daki tutuklu evlerinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı yönünde ifade verdiklerini bildirdiler. Örgüt, Libya Sahil Koruma’nın bir keresinde batmakta olan ve içinde 120 kadar mültecinin bulunduğu bir tekneyi kurtarmadığı, zor durumdaki mültecilere yardım elini uzatmadığı suçlamasını da yöneltti.

"AB, Libya ile işbirliğini gözden geçirsin"

Af örgütü yayınladığı raporlar doğrultusunda AB’nin mülteci sayısını sınırlı tutma hedefine yönelik Libya ile planladığı işbirliğini gözden geçirmesi gerektiğini de vurguladı. Af Örgütü uzmanlarından Magdalena Mughrabi, “AB’nin Libya ile sıkı işbirliğine girme planlarının Libya’yı insan hakları ihlallerinde daha da cesaretlendireceğini” söyledi.

AB'den "havuç ve sopa" uygulaması

AB Komisyonu Türkiye ile başlattığı sığınmacı geri kabul anlaşmasının bir benzerini Ortadoğu ve Afrika’daki ülkeler ve bu arada Libya ile de gerçekleştirmek istiyor. Buna ilişkin bir tasarı AB tarafından haziran ayı başında kamuoyuna tanıtıldı. AB'nin göç sorumlusu Dimitris Avramopoulos bu yasa ile yasadışı yoldan Avrupa'ya gelmiş göçmenlerin geri kabulünü, insan kaçakçılarıyla mücadeleyi ve sınırların koruma altına alınmasını hedeflediklerini açıkladı. AB bu konudaki işbirliğine girecek olan ülkeleri parasal yardımlarla mükâfatlandırmak, işbirliğine yanaşmayan ülkelere ise kalkınma yardımları ve ticaret işbirliği konusunda yaptırım uygulamak istiyor.