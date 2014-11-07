Libya'da Meclis feshedildi



Libya Anayasa Mahkemesi, İslamcı milletvekili Abdürrauf El Manai'nin başvurusu üzerine haziran ayı sonunda seçilen parlamentonun durumunu ele aldı. Mahkeme, parlamentonun anayasa uyarınca Trablus ya da Bingazi'de toplanması gerektiğine dikkat çekerek, Tobruk'ta toplanan parlamentonun yasadışı olduğuna hükmetti. El Manai ve diğer İslamcı milletvekilleri, Tobruk'taki parlamentonun oturumlarını boykot ediyordu.

Tobruk Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kararı "yasadışı" ilan edildi. Açıklamada, "Başkent Trablus'ta toplanan mahkeme üyelerinin bu yanlış kararı almaya silahlı güçler tarafından zorlandıkları anlaşılıyor. Temsilciler Meclisi üyeleri kararı dikkate almadan çalışmalarına devam edecektir" denildi.

İslamcıların elini güçlendiren karar

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, Libya'nın Şafağı (Fecr-i Libya) adlı İslamcı ittifakın elini güçlendiriyor. Trablus'ta bir süredir Fecr-i Libya tarafından desteklenen Milli Genel Kongre (MGK) faaliyet gösteriyor.

Kendisini geçerli parlamento olarak sunan MGK'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Tobruk ve Trablus parlamentoları birbirine rakip hükümetler kurmuştu. Trablus'taki hükümeti kontrol eden İslamcılar, Tobruk'ta azınlıkta bulunuyor.

Öte yandan Bingazi'de İslamcı militanlar ile Tobruk hükümetine bağlı güçler arasında yaşanan çatışmada 30'dan fazla kişinin can verdiği bildirildi.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.