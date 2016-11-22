Libya'da IŞİD'in son kalesine operasyon

Libya'da, Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün geçen yıl tamamen ele geçirdiği Sirte'deki kritik Giza Bahariye bölgesine operasyon başlattı.

Pazartesi gününden bu yana Giza Bahariye'de 30 IŞİD militanının öldürüldüğü açıklandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, ABD'nin hava desteğiyle IŞİD'in Sirte'deki kontrolüne son vermeye çalışıyor.

Libyalı birlikleri, ülkede IŞİD'in elindeki son bölge olan Giza Bahariye'ye saldırı başlattıklarını ve IŞİD militanlarının saklandığı bazı evleri ele geçirdiklerini duyurdu.

Reuters ajansının haberine göre operasyon öncesi bir video yayınlayan birlikler, megafonla yaptıkları çağrıda bölgeyi terk etmek isteyen kadın ve çocuklara güvenli koridor açacaklarını duyurdu.

Altı aydır devam eden IŞİD'le mücadele süreci militanların tüneller kazıp, kum torbalarıyla mevziler oluşturması nedeniyle zaman zaman yavaşlarken, Libya birliklerinin sözcüsü Rida İsa, "IŞİD çeteleri can havliyle son nefeslerine kadar çatışmaya çalışıyor" dedi.

Çatışmaların başından beri bazı siviller Giza Bahariye'yi terk etmeyi başardı. Bölgede kaç IŞİD militanının kaldığı henüz bilinmiyor.

ABD Afrika Komutanlığı da Cumartesi günü itabarıyla Sirte'deki IŞİD mevzilerine 398 hava saldırısı bombardımanı düzenlediğini duyurdu.

IŞİD, geçen yıl Şubat ayında Sirte'nin tamamını ele geçirdi. Örgüt, kontrol alanını yerleşimin daha seyrek olduğu Libya'nın merkez deniz kıyısında 250 km kadar genişletti.

Yerel güçler ise Mayıs ayında bu bölgeleri IŞİD'den geri almak için operasyon başlattı.