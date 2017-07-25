Libya'da iki hükümet ateşkeste anlaştı

Libya'da 2011 yılından beri devam eden şiddet ve çatışmaların tarafları ateşkes ve en kısa zamanda seçimler düzenlemek üzere anlaştı.

Fransız haber ajansı AFP'nin edindiği bilgiye göre Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Fayiz el-Sarac ve ülkenin doğusunu kontrol eden Mısır destekli Halife Kasım Haftar taslak ateşkes metni üzerinde anlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron girişimiyle bir araya gelen taraflar 2011 yılından beri ülkede devam eden ve eski lider Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra bir türlü bitmeyen şiddet dalgasını sonlandırmak için ilk kez el sıkıştı.

Taraflar aynı zamanda "en kısa zamanda" seçimlerin düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunacak. Görüşmelere BM Libya Temsilcisi Ghassam Salame başkanlık ediyor.

Fransa'nın girişimleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un siyaset önceliklerinden bir tanesi olan Libya'daki çatışmaların sonlandırması için birçok devlet bugüne kadar girişimde bulunmuş ancak bir başarı elde edilememişti.

Petrol zengini ülkedeki tarafları barış masasına oturtmak için en son girişim Mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde yapılmış ve sonuçsuz kalmıştı.

Kaddafi'nin ölümünden bu yana aşırıcılık yanlısı gruplar doğudaki Bingazi'yi ele geçirmiş ve Haftar kuvvetleri bu grupları ancak Temmuz ayı başlarında kentten çıkarabilmişti.

Akdeniz'de mülteci krizi

Ülkedeki karışıklık aynı zamanda insan kaçakçıları için uygun bir ortam sağlıyor. Özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen birçok göçmen ve mülteci Avrupa'ya geçmek için Libya'dan yola çıkıyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu sene Ocak ayından bu yana 100 binden fazla insan Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıktı ve 85 bin civarı İtalya kıyılarına ulaştı.

Yine Göç Örgütü verilerine göre bu tehlikeli yolculukta tahminlere göre bu sene şu ana kadar 2 bin 360 kişi boğularak hayatını kaybetti.

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AFP/dpa/Reuters,ÇÖ,BK