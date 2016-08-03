Libya'da bombalı saldırı: 22 ölü

Doktor ve askeri yetkililerin Reuters'a yaptığı açıklamalara göre, Libya'nın

doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda

güvenlik güçleri hedef alındı. Saldırıda en az 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı, İslamcı

ve muhalif gruplardan oluşan bir birlik üstlendi. Saldırı, son 1 hafta içinde Bingazi'de

düzenlenen dördüncü bombalı araçlı saldırı.

Muammer Kaddafi'nin 5 yıl önce devlet başkanlığından devrilmesinden bu yana

Libya'da çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Batı, Birleşmiş Milletler'in (BM)

desteklediği ulusal birlik hükümetinin bölünmüş gruplar arasında bir uzlaşı sağlamasını

umuyor.

Batı, Libya'da kalesi Sirte'de bulunan IŞİD'e karşı etkin bir mücadele yürütülmesi

beklentisi içinde. ABD de pazartesi günü Sirte'deki IŞİD mevzilerine hava saldırsı

başlattı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Cook, Sirte'de 1000 kadar militanın

bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı. IŞİD'in elindeki tank ve diğer zırhlı araçların

tahrip edildiğini söyleyen Bakanlık sözcüsü, Libya hükümetiyle koordineli şekilde

operasyonların devam edebileceğini belirtti.