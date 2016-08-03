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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da bombalı saldırı: 22 ölü

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 22 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

03 Ağustos 2016 16:22

Doktor ve askeri yetkililerin Reuters'a yaptığı açıklamalara göre, Libya'nın
doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda
güvenlik güçleri hedef alındı. Saldırıda en az 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı, İslamcı
ve muhalif gruplardan oluşan bir birlik üstlendi. Saldırı, son 1 hafta içinde Bingazi'de
düzenlenen dördüncü bombalı araçlı saldırı.

Muammer Kaddafi'nin 5 yıl önce devlet başkanlığından devrilmesinden bu yana
Libya'da çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Batı, Birleşmiş Milletler'in (BM)
desteklediği ulusal birlik hükümetinin bölünmüş gruplar arasında bir uzlaşı sağlamasını
umuyor.

Batı, Libya'da kalesi Sirte'de bulunan IŞİD'e karşı etkin bir mücadele yürütülmesi
beklentisi içinde. ABD de pazartesi günü Sirte'deki IŞİD mevzilerine hava saldırsı
başlattı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Cook, Sirte'de 1000 kadar militanın
bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı. IŞİD'in elindeki tank ve diğer zırhlı araçların
tahrip edildiğini söyleyen Bakanlık sözcüsü, Libya hükümetiyle koordineli şekilde
operasyonların devam edebileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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