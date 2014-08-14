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Dünya
Deutsche Welle

Libya Parlamentosu BM'den yardım istedi

Libya Parlamentosu, artan şiddet ve istikrarsızlığın önünü alabilmek için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurdu.

14 Ağustos 2014 14:42


Libya Parlamentosu'nda dün kabul edilen bir karar tasarısı, sivillerin korunması için BM'yi yardıma çağırıyor. Parlamentonun bir süre önce rakip milis gruplara yaptığı ateşkes çağrısı olumsuz karşılık bulmuştu.

Geçici Libya hükümeti de bundan 1 ay kadar önce Birleşmiş Milletler'den destek çağrısında bulunmuştu. Londra merkezli olarak Arapça yayınlanan Şark'ul Avsat gazetesi, geçici hükümetin istikrarın sağlanması için uluslararası askeri birliklerin ülkeye girişini talep ettiğini yazdı. Aynı kaynağa göre Libya geçici hükümeti, ordu ve polis teşkilâtlarının kuruluşu konusunda da BM'den yardım istedi.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

Şiddet ve kargaşa nedeniyle aralarında ABD, Almanya, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu ülkeler vatandaşlarını Libya'yı terk etmeye çağırmıştı. Birçok ülke Libya'daki büyükelçilik binalarını tahliye etti. Parlamento güvenlik koşullarından ötürü Tobruk'ta toplanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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