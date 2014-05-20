Libya iç savaşın eşiğinde



Libya'da çatışmalar cuma günü emekli general Halife Kasım Haftar'a bağlı güçlerin Bingazi'deki İslamcılara saldırı düzenlemesiyle başladı. Eski isyancılardan oluşan ve kendilerine "Libya Ulusal Ordusu" adını veren silahlı grup, savaş jetlerinin hava desteğiyle "17 Şubat Tugayı" adlı İslami güçlerin geçici konaklama yerlerine saldırı düzenledi. Çatışmalarda en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Pazar günü de aynı güçler, Trablus'taki geçici parlamento binasına silahlı saldırı düzenleyerek askerî darbe girişiminde bulundu. “İslamcıları uzaklaştırmak ve takipçilerinin işledikleri suçlara bir son vermek” hedefiyle düzenlendiği iddia edilen saldırıya, Libya'daki liberal güçlerin silahlı kanadı Sintan Tugayları'nın da katıldığı belirtiliyor.

Akşam saatlerinde askeri polis güçlerinin komutanı Albay Muhtar Fernana kameraların karşısına geçerek parlamentonun "ordu ve devrimcilerin temsilcileri tarafından" lağvedildiğini ve “ülkenin teröristlerin ve aşırılık yanlılarının oyun sahasına dönüşmesine” izin vermeyeceklerini ifade etti.

Pazar gece yarısı Müslüman Kardeşler taraftarı olarak görülen Parlamento Başkanı Nuri Ebu Sahmen, eski general Haftar'ın askerî darbe düzenlediğini duyurdu. Sahmen, İslami milislerin kamu düzenini tekrar sağlamak üzere başkent Trablus'a yürüdüğünü ifade etti.

Bugün Tobruk hava üssündeki askerlerin de Haftar güçlerine katıldığı belirtiliyor.