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Dünya
Deutsche Welle

Liberya'da yeni Ebola vakası

Batı Afrika ülkesi Liberya'da bir hastaya Ebola teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakaya kadar ülkede yaklaşık bir aydır yeni vaka görülmemişti.

21 Mart 2015 12:59


Liberya hükümeti sözcüsü Lewis Brown Liberya'da yeni vaka görülmeden geçen 27 günün ardından bir hastaya Ebola teşhisi konulduğunu açıkladı. 44 yaşındaki hastanın virüsü nereden ve nasıl kaptığı ise bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verdiği bilgilere göre bundan önce ülkede tespit edilen son vakayla temas eden herkesin 21 günlük gözetim süresi sona ermişti. 15 Mart tarihine kadar Ebola şüphesiyle yetkili makamlara başvuran 125 kişinin tahlil sonuçları ise temiz çıkmıştı.

Hastanın virüsü Ebola'ya yakalanıp iyileşen eşinden kapmış olabileceği kaydediliyor. Zira Ebola virüsü hasta iyileştikten sonra da cinsel ilişki yoluyla bulaşabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 2013 yılının Aralık ayından bu yana Ebola salgınının en yoğun şekilde etkilediği üç Batı Afrika ülkesi Liberya, Sierra Leone ve Gine'de 10 bin 200'den fazla kişi Ebola nedeniyle yaşamını yitirdi. Ebola'nın dokuz ülkede en az 24 bin 700 kişiye bulaştığı belirtiliyor.

Ebola salgınından en ağır etkilenen ülke ise Liberya olmuş, ülkede 4 binin üzerinde hasta Ebola nedeniyle hayatını kaybetmişti. Liberya, bir ülkede Ebola salgının tamamen sona erdiğini açıklamak için gereken 42 gün için geri sayıma 4 Mart'ta başlamıştı. Yeni bir vaka ortaya çıkmasaydı 15 Nisan'da ülkede salgının sona erdiği duyurulacaktı.

©Deutsce Welle Türkçe

DW/AFP, BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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