Libertadores Kupası'nda dev final!

Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen kupanın finalinde, Arjantin'in efsane kulüpleri Boca Juniors ile River Plate karşılaşacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda tur atlayan Boca Juniors, finalde ezeli rakibi River Plate'in rakibi oldu.
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nın yarı final rövanş mücadelesinde Palmeiras ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-0 kazanan Boca Juniors, deplasmanda 2-2 berabere sona eren karşılaşmanın ardından finale yükseldi. Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, 76 dakika sahada kaldı.
Finalin ilk ayağı 7 Kasım Çarşamba günü Boca Juniors'ın sahasında, rövanş ise 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.