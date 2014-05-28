Li Na’dan erken veda



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ın (Roland Garros) üçüncü gününde bir sürpriz daha yaşandı. Avustralya Açık'ın son şampiyonu Li Na, ilk turda elendi. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı olan Çinli raket, dünya 103'üncüsü Fransız Kristina Mladenovic'e 5-7, 6-3 ve 1-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

Li böylece ikinci gün elenen erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka'nın ardından Avustralya Açık şampiyonu unvanıyla Fransa'ya gelip elenen ikinci tenisçi oldu.

Tek erkeklerde Alman Jan-Lennard Struff, Fransız rakibi Albano Olivetti karşısında rahat bir oyun çıkararak korttan 1 saat 41 dakika sonra 6-1, 6-4, 6-4'lük setlerle galip ayrıldı ve ikinci tura çıktı. Dünya 62 numarası Stuff'ı bir sonraki turda zor bir rakip, ev sahibi ülkeden dünya 23 numarası Gael Monfils bekliyor.

Tek erkeklerde bir başka Alman raket Philipp Kohlschreiber de ikinci tura yükseldi. Turnuvanın 28 numaralı seri başı, Düsseldorf'taki turnuvayı kazanmasından üç gün sonra Paris'te İspanyol rakibi Pere Riba'ya 7-5, 6-4 ve 6-1'lik setlerle üstünlük sağladı. Kohlschreiber'in ikinci turdaki rakibi, Düsseldorf'ta yarı final oynadığı Özbek Denis Istomin olacak.

Daniel Brands ise ilk kez ikinci tura çıkma şansını kullanamadı. Brands, Avusturyalı rakibi Andreas Haider-Mauer karşısında 6-4, 6-4'lük setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen daha sonraki üç seti 2-6, 3-6 ve 4-6 kaybederek turnuvaya veda etti. Dustin Brawn da Avustralyalı Marinko Matosevic karşısında tutunamayarak rakibine 6-7, 4-6, 7-6 ve 5-7'lik setlerle mağlup oldu.

Tommy Haas sakatlığına yenildi

Alman tenisinin tecrübeli raketi ve turnuvanın 16 numaralı seri başı Tommy Haas ise Estonyalı rakibi Jürgen Zopp karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Geçen yıl Fransa'da çeyrek final oynayan 36 yaşındaki Haas, 5-2 önde olduğu ilk set oynanırken omzundaki sakatlık nüksetti. Kısa süreli tedavi gören Haas, daha sonra oyuna yeniden döndü ancak ağrıları devam edince bırakmak zorunda kaldı. Böylece Fransa Açık'ta mücadele eden sekiz Alman erkek tenisçiden sadece 3'ü ikinci tura çıkabildi.

Almanlarda sekiz kadından altısı ikinci turda

Turnuvada mücadele eden sekiz Alman kadın tenisçiden altısı adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Sabine Lisicki ile Mona Barthel bugün ikinci tur mücadelesinde birbirine rakip olurken Angelique Kerber, Julia Görges ve erkeklerde Tobias Kamke de korta çıkacak. Philipp Kohlschreiber, Andrea Petkovic, Jan-Lennard Struff ve Dinah Pfizenmaier ikinci tur maçlarını Perşembe günü oynayacak.